Матір випадково задушила немовля

Миколаїв. 13 липня. УНІАН. До Арбузинського райвідділу міліції Миколаївської області надійшла інформація від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що в будинку 26-річної місцевої мешканки виявлено тіло новонародженої дитини.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, на місці події правоохоронці з’ясувалося, що мати прокинулась вранці, аби погодувати двомісячну доньку, після чого разом із дитиною заснула. Через кілька годин жінка встала та зайнялась господарством. Зазначимо, що молода родина виховує шестеро дітей. Коли господар, вирішивши заглянути на спляче немовля, помітив, що дитина не дихає. Подружжя одразу викликало медиків.

Проведена судово-медична експертиза надала висновок про те, що причиною смерті дівчинки є механічна асфіксія.

Під час перевірки встановлено, що під час годування мати заснула та випадково задушила дитину, що в свою чергу, спричинило тілесні ушкодження, внаслідок яких настала смерть.

Зібрані співробітниками Арбузинського РВ УМВС України в Миколаївській області матеріали передані до органів прокуратури для прийняття рішення згідно з чинним законодавством.