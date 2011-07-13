На Вінниччині блискавка вбила 14-річного підлітка
11:41, 13 липня 2011Кримінал
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Загинув на очах у брата
Вінниця. 13 липня. УНІАН. У с. Комунарівка Калинівського району Вінницької області блискавка вбила 14-річного підлітка.
Як повідомляє прес-служба УМНС у Вінницькій області, 12 липня вранці двоє братів пішли на поле зривати верхівки кукурудзи. Розпочиналася злива, і вони вирішили сховатися у лісопосадці. Проте під час руху одного із хлопців вдарила блискавка, внаслідок чого він загинув на місці.
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