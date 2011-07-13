Завтра відбудеться розширене засідання колегії МВС

Київ. 13 липня. УНІАН. Завтра, 14 липня, о 10.00 (вул. Богомольця, 10) відбудеться розширене засідання колегії Міністерства внутрішніх справ України щодо підсумків роботи органів внутрішніх справ за перше півріччя цього року за участю міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА та керівників обласних управлінь МВС.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, після засідання відбудеться брифінг А.МОГИЛЬОВА.

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