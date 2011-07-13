У прес-центрі СБУ не володіють інформацією про затримання Мєшкова

Київ. 13 липня. УНІАН. У прес-центрі центрального апарату Служби безпеки України не володіють інформацією про начебто затримання в Криму першого і останнього президента Республіки Крим Юрія МЄШКОВА.

«У нас, наразі, немає такої інформації», - сказали УНІАН у прес-центрі.

Ряд ЗМІ повідомили, що Ю.МЄШКОВА було затримано співробітниками СБУ на одній з вулиць Ялти.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Ю.МЄШКОВ прибув до Криму з Москви. На півострові він був відсутній 16 років.

У зверненні до кримчан, озвученому 7 липня, Ю.МЄШКОВ назвав головним завданням проведення в 2012 році референдуму про відновлення скасованої Конституції Криму 1992 року.

Він також різко засудив події у Феодосії, де 3 липня відбулося масове зіткнення активістів козачих організацій і співробітників міліції при спробі козаків повторно встановити на в`їзді до міста уклінний хрест, який 1 липня був демонтований за рішенням Господарського суду Криму.

«Прийшлі» пролили кров наших, Республіки Крим, громадян. Вони забули народне попередження: «Хто сіє вітер - збере бурю!» - і необачно хваляться своєю «рішучістю», готовністю і далі проливати нашу кров. Ті, хто віддав злочинний наказ - тепер «кровники» Криму. Вони позбавили себе будь-якого - юридичного, морального права керувати Кримом», - йдеться у зверненні. «Оцінюючи реальну ситуацію, що склалася в даний час у Криму, думаю, доречно буде пригадати слова Уїнстона Черчілля: «Бандита не налякаєш піднятими руками!». Тобто, фігурально висловлюючись, пора опустити руки і узятися за вила», - сказав екс-президент Криму.

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ заявив, що розраховує на порушення кримінальної справи проти Ю.МЄШКОВА.