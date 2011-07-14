Житомир. 14 липня. УНІАН. Сьогодні уночі на Житомирщині внаслідок ДТП згоріло дві фури.

Як повідомила УНІАН працівник прес-служби УДАІ УМВС України у Житомирській області Ольга НОМЕРЧУК, трагедія сталася близько 3 години ночі поблизу села Улашанівка Червоноармійського району.

Водій вантажівки «Вольво», що рухався автодорогою ”Київ – Чоп”, зачепив іншу вантажівку «Рено», що виїхала із автозаправної станції і рухалася в попутному напрямку.

Зіткнувшись, обидві фури ще деяку відстань проїхали разом, аж поки одна з машин не загорілась. Полум’я перекинулося на другу вантажівку.

Водії встигли вибратися з палаючих фур і спробували загасити вогонь підручними вогнегасниками.

У вантажівці «Вольво» перебувала пасажирка, яка не змогла вибратися з машини, адже від бокового удару кабіна деформувалася, і жінка потрапила у пастку. Не зважаючи на спроби обох водіїв, витягнути її з охопленої полум’ям фури не вдалося.

Водії викликали пожежників. Остаточно приборкати полум’я рятувальникам вдалося тільки вранці. У свою чергу, працівники ДАІ розпочали встановлювати причини, що призвели до трагедії. Окрім того, встановлюється особа загиблої пасажирки «Вольво». За словами водія, жінка слідувала з ним з Рівного до Києва.