Ландік має намір попросити політичного притулку в Росії – ЗМІ

Київ. 15 липня. УНІАН. Луганський депутат Роман ЛАНДІК планує попросити політичного притулку в Росії.

Про це повідомляє газета «Сегодня», посилаючись на свої джерела.

Газета відзначає, що в генпрокуратурі повідомили, що Р.ЛАНДІК, який побив в місцевому ресторані «Баккара» громадянку Марію КОРШУНОВУ і якого затримано в Краснодарському краї РФ, поки залишається в Росії. Його екстрадиція може зайняти, мінімум, 40 днів.

«Є обов`язкова процедура екстрадиції, - стверджує високопосадовий співробітник ГПУ. - З прокуратури Луганської області ми чекаємо пакет документів, які підтверджують вину людини (за даними заступника прокурора області Анатолія ГОРПЕНЮКА, такі документи відправлені ще 12 липня). На їх підставі до Генпрокуратури Росії піде вже наш запит. Він є підставою для перевірки. За її результатами виноситься ухвала - екстрадувати або відмовити. На виконання зазначених формальностей відводиться до 40 діб, протягом яких людина перебуває під вартою. Але цей термін може бути і продовжено. Прискорити або уповільнити процес неможливо. А наш запит до Росії ще не відправлявся».

В УВС Краснодарського краю повідомили, що Р.ЛАНДІК дійсно перебуває в одному з ізоляторів, проте від коментарів відмовилися, мотивувавши вказівками керівництва, повідомляє газета. «Справа дуже делікатна, і ще невідомо, чим закінчиться», - сказала газеті співробітниця прокуратури краю. Вона відмовилася відповідати на запитання, щодо умов утримання Р.ЛАНДІКА і місцезнаходження його дружини.

«З неофіційних джерел ми дізналися, що Р.ЛАНДІК планує звернутися або вже звернувся до російських властей з проханням про надання йому політичного притулку. «Таке право у нього є, - говорять в ГПУ. - Але справа про побиття КОРШУНОВОЇ вже набула серйозного резонансу, і малоймовірно, щоб ЛАНДІКУ пішли назустріч», - пише газета.