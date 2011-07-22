Аварія «Неоплана» під Дубно (Фото)

Київ. 22 липня. УНІАН. Рейсовий автобус «Неоплан» повертався з міста Крієр, що у Німеччині, до Кіровограда. Державний кордон України він перетнув 21 липня о 8.30 через митний перехід «Шегині», а вже опівдні потрапив у ДТП поблизу села Птича Дубенського району. Йшов дощ, покриття дороги Київ-Чоп було мокрим. Пасажири згодом розповідатимуть, що на повороті зненацька автобус став некерованим і його понесло на зустрічну смугу.

— Водій автобуса не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на зустрічну смугу, перекинувся у кювет, — розповідає Ярослав Мельничук з прес-служби ВДАІ області. - В салоні «Неоплана» перебувало 17 пасажирів, серед яких п’ятеро дітей та двоє водіїв. 60-річна Cвітлана, мешканка Олександрії Рівненського району, яка разом зі своїм онуком їхала у Кіровоград, загинула. За допомогою медиків у Дубенську районну лікарню звернулись 11 пасажирів автобуса: 5 дітей та 6 дорослих. Всі вони госпіталізовані в лікарню з травмами різних ступенів тяжкості. 12-річний хлопчик з Німеччини перебуває в реанімації з політравмою. За попередніми даними, четверо пасажирів — громадяни Німеччини, один — громадянин Франції, а решта — українці.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група на чолі з начальником УМВС України в Рівненській області Василем Лазутком, який взяв на особистий контроль проведення перевірки та організував надання допомоги потерпілим. Побитий «Неоплан» витягнули з кювета рятувальники з допомогою спецтехніки.

Нині з’ясовують усі деталі дорожньо-транспортної пригоди. Відомо, що «Неоплан» — 1993 року випуску, його власником є ТОВ «Колумб-Плюс» з Києва. У ДАІ кажуть, що технічний стан автобуса до дорожньо-транспортної пригоди відповідав вимогам правил норм і стандартів, він пройшов державний технічний огляд. За кермом автобуса у момент ДТП перебував 37-річний Олександр, який працює водієм ТОВ «Колумб-Плюс» у Києві. Начальник відділу ДАІ області Ярослав Ковальчук повідомив, що за попередніми даними, цей водій був тверезим. За кермом він перебував близько трьох з половиною годин. По медичну допомогу він не звертався.

Пасажири автобуса, які також травм не отримали, почуваються нормально, їх було відправлено до готелю. До місця призначення їх довезе інший автобус.

За матеріалами газети «Рівне вечірнє»

