У Києві викрили потужний конвертаційний центр

Київ. 28 липня. УНІАН. Столичні податківці у ході операції «Конверт» викрили черговий конвертаційний центр, загальний обіг коштів якого сягнув 96 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві, окрім організатора конвертцентру, який безпосередньо вів переговори із замовниками незаконних послуг та контролював «тіньові» фінансові операції – 33-річного бухгалтера фірми, до діяльності схеми відмивання коштів були причетні ще 4 особи – керівники столичних підприємств, у тому числі фіктивних.

В результаті проведених обшуків в офісі конвертаційного центру, що розташувався на Червонозоряному проспекті, та за місцем проживання співучасників було вилучено 8 печаток фіктивних і «транзитних» підприємств, векселі на суму близько 15 мільйонів гривень, фінансово-господарські документи, ноутбуки та чорнові записи.

Підприємству, яке надавало послуги з конвертації грошей, заблоковано рахунки.

Порушено дві кримінальні справи за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та чотири кримінальні справи за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

У рамках розслідування кримінальних справ проведено перевірки чотирьох підприємств, задіяних у «тіньовій» схемі, яким нараховано 16 мільйонів гривень податку на додану вартість.

На складі одного з товариств, що скористалось незаконними послугами, податківцями вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму близько 6 мільйонів гривень.

Ведеться слідство.