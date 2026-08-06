Колумбійські наркокартелі відправляють у ЗСУ добровольців, щоб навчитися війні дронів, - FT

Наркокартелі шукають можливості пройти навчання з налаштування та керування FPV-дронами.

Колумбійські наркокартелі прагнуть освоїти українські технології безпілотників і з цією метою відправляють своїх людей добровольцями до українських сил оборони.

Як пише Financial Times, протягом останнього року неодноразово з’являлися повідомлення про те, що колумбійські злочинні угруповання намагаються відправити солдатів для здобуття передових українських знань у сфері ведення війни з використанням безпілотників, а потім застосувати ці навички проти власної армії після повернення.

"Схеми вербування дуже складні, але найбільше мене турбує рівень спеціалізації, якого вони набувають. Колишні члени воєнізованих формувань, колишні партизани та колишні солдати воюють тут разом і разом навчаються керувати дронами", – сказав колумбійський співробітник гуманітарної організації в Україні.

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Як зазначає FT, безпілотники вже перевернули правила багаторічного збройного конфлікту колумбійської держави з повстанцями та наркоторговцями. У боротьбі з партизанами в джунглях уряд завжди міг розраховувати на панування в небі, але зараз ситуація змінилася.

Минулого року колумбійські військові нейтралізували 96 відсотків спроб атак із використанням безпілотників – або шляхом придушення радіочастот, або шляхом знищення пристроїв. Але тепер незаконні угруповання намагаються перейняти досвід України, щоб перехитрити їх.

Один колумбійський пілот дронів, який перебуває в Україні, розповів виданню, що вербувальники наркокартелів шукали можливості пройти навчання з налаштування та керування дронами з видом від першої особи (FPV) – ударними дронами, які завдяки своїй маневреності складніше збити. Як правило, їх направляють прямо на ціль, і вони вибухають під час зіткнення.

"У Колумбії вже починають використовувати дрони FPV, але поки що невідомо, як зашифрувати зв’язок між дроном і пілотом, або як встановити вибуховий пристрій так само, як це роблять тут, в Україні", – сказав він в інтерв’ю Financial Times.

Незаконні збройні угруповання також прагнуть обійти армійські засоби придушення сигналів, купуючи дрони, що використовують надтонкі оптоволоконні кабелі, які з’єднуються на величезних відстанях із наземними операційними системами.

На думку аналітиків, пріоритетним завданням має стати припинення передачі знань від колумбійських солдатів, які повертаються додому з України.

"Колумбійці можуть навчатися, дуже швидко адаптуються і витримують складні умови служби. Вони довели свою спроможність командирам, яким ці хлопці дуже подобаються", – сказав Тарас Паляниця, співробітник Центру з вербування іноземних фахівців Міністерства оборони України.

У жовтні минулого року президент Густаво Петро заявив, що "українці ставляться до колумбійців як до нижчої раси", і закликав громадян Колумбії, "з якими поводяться як з гарматним м’ясом", повернутися додому. Прагнучи послабити стимули до вступу в іноземні війська, його уряд підвищив військові зарплати та ратифікував конвенцію ООН 1989 року про найманців.

Добровольці в Україні

Раніше військовий омбудсмен Ольга Решетилова повідомила, що близько 16 тисяч іноземних добровольців наразі воюють за Україну у складі Сил оборони.

Вона стверджує, що ці бійці представляють щонайменше 72 країни світу, а майже 40% з них – громадяни країн Латинської Америки.

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