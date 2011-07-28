В Криму іноземцям для розпусти постачали неповнолітніх хлопчиків

Київ. 28 липня. УНІАН. Ліквідовано злочинне угрупування, яке виготовляло та розповсюджувало дитячу порнографію.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, працівники Управління боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління спільно з працівниками ДБКТЛ МВС України припинили злочинну діяльність 54-річного громадянина Сімферополя, який у період з 2006 року до теперішнього часу займався виготовленням фото-відео матеріалів порнографічного характеру, створених за участю дітей, які в подальшому збував за допомогою всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет.

«Крім того, встановлено, що зловмисник використовував виготовлений порно-матеріал, як рекламний продукт у соціальних мережах та спеціалізованих педофільських форумах із метою організації в Україну секс-турів іноземних громадян. Приїжджим іноземцям до АР Крим, для супроводження та вчинення розпусних дій, за грошову винагороду зловмисник надавав неповнолітніх хлопчиків», - зазначається у повідомленні УЗГ.

Слідчим відділенням Центрального РВ Сімферопольського МУ 21 липня цього року за фактом розповсюдження дитячої порнографії порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 301 «Ввезення, виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних предметів» Кримінального кодексу України. Згідно з висновком містецтвознавського дослідження НДЕКЦ Головного управління, фото-, видео- матеріали визнані такими, що містять порнографічний характер.

За повідомленням Управління зв’язків з громадськістю, підозрюваного та трьох іноземних громадян, причетних до організації порнобізнесу, було затримано під час реалізації порнопродукції.

«Після проведення перевірки на причетність до скоєних злочинів встановлено організатор із метою наживи організував для іноземних громадян проведення фото-відео зйомки порнографічних матеріалів із неповнолітніми дітьми на узбережжі Чорного моря», - інформує УЗГ.

Під час семи санкціонованих обшуків у підозрюваного та іноземців вилучено комп’ютерну техніку, професійні фотоапарати, відеокамери, носії інформації, які містять фото-відео-матеріали порнографічного характеру, створені за участю неповнолітніх. Під час допиту підозрюваний повністю зізнався у скоєнні вищевказаного злочину.

Загалом, під час заходів встановлено особи п’яти неповнолітніх, яких підозрюваний використовував для зйомок порнографічних фільмів.

Наразі триває робота з психологічної реабілітації з батьками та дітьми з залученням психологів та педагогів.

Створено слідчо-оперативну групу, проводяться допити підозрюваних, потерпілих та свідків із залученням перекладачів із англійської та німецької мов. За результатами слідчих дій стосовно підозрюваного та іноземних громадян буде прийнято рішення згідно ст.115 КПК України.