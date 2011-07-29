За фактом обрушення копра на шахті імені Бажанова порушено справу
Через порушення правил безпеки
Донецьк. 29 липня. УНІАН. Прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу за фактом обрушення копра на макіївській шахті імені Бажанова, що сталося сьогодні вранці.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.
Згідно з повідомленням, сьогодні заступник прокурора Донецької області підписав постанову про порушення кримінальної справи за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою) за фактом обрушення копра скіпового ствола шахти ім. Бажанова (ДП «Макіїввугілля»).
Кримінальну справу прийнято у провадження слідчого відділу прокуратури Донецької області.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Макіївці Донецької області на шахті ім. Бажанова сталося обрушення копра – надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки. В результаті аварії загинув один гірник, троє постраждали, ще 11 шукають.
Баштовий копр заввишки близько 65 метрів було побудовано в 1953 році, повідомили в Держгірпромнагляді.