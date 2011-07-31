У Хмельницьку затримали таксиста-наркомана

Київ. 31 липня. УНІАН. У Хмельницьку працівники ДАІ виявили водія таксі, який вже третій рік перебуває на обліку в наркологічному диспансері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, на вулиці Купріна у Хмельницьку працівники ДАІ зупинили водія автомобіля «Фольксваген Пасат», який порушив правила проїзду перехресть.

Як зазначається у повідомленні прес-служби, під час спілкування працівники ДАІ звернули увагу на незвичну поведінку трьох пасажирів таксі.

«Працівники, яким вже не раз доводилося стикатися з наркозалежними людьми, запідозрили, що пасажири перебувають під впливом наркотиків. Явні ознаки наркотичного сп’яніння були видні і у водія. Під час детального огляду транспортного засобу та осіб, які в ньому перебували, інспектори ДАІ виявили пакет з головками маку, шприци та інші засоби для проведення ін’єкцій. На місце події була викликана слідчо-оперативна группа», - зазначається у повідомленні.

Водія транспортного засобу було доставлено до Хмельницького міського наркологічного диспансеру, де медики підтвердили – водій авто перебував у стані наркотичного сп’яніння. Транспортний засіб тимчасово затримано та поміщено на майданчик тимчасового зберігання, а водія відсторонено від керування та складено адміністративний протокол за ознаками ч.1 ст. 130.

Згодом правоохоронці з’ясували, що водій, який з 2009 року знаходиться на обліку в наркологічному диспансері, більше двох років працював у службі таксі та перевозив пасажирів.