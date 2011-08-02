Держчиновника який скоїв ДТП, випустили під підписку про невиїзд

Київ. 2 серпня. УНІАН. 62-річного керівника держпідприємства при Державному управлінні справами «Зал офіційних делегацій» у міжнародному аеропорту «Бориспіль» Володимира ОПАНАСЕНКА, який 28 липня в Кончі-Заспі за кермом автомобіля Lexus RX скоїв масштабну дорожньо-транспортну подію, випустили під підписку про невиїзд.

Про це газеті “Сегодня” повідомили в столичній міліції.

Після аварії стосовно В.ОПАНАСЕНКА порушили кримінальну справу, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня на Столичному шосе в Києві водій автомобіля Lexus RX, не дотримуючись безпечної дистанції та швидкості, врізався в автомобіль Daewoo Lanos, який рухався попереду. Від удару Daewoo Lanos відкинуло на припарковані автомобілі BMW X6 і Mazda 3. В результаті ДТП водій і троє пасажирів Daewoo одержали травми, один із них помер.

За словами свідків, після зіткнення водій Lexus, перетинаючи смуги стрічного руху, хотів сховатися в лісі, проте автомобіль врізався в дерево.

Водія затримали місцеві жителі, вони знайшли у нього посвідчення держчиновника, яке передали співробітникам міліції.

За словами свідків, винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп`яніння.

29 липня на офіційному сайті Державного управління справами з посиланням на керівника ДУС Андрія КРАВЦЯ було опубліковано повідомлення, що В.ОПАНАСЕНКА на час розслідування кримінальної справи про ДТП, що сталося на Столичному шосе в Києві, усунуто від роботи.

Також В.КРАВЕЦЬ висловив переконання, що В.ОПАНАСЕНКО не міг вживати алкоголь, оскільки йому 62 року, і він багато років хворіє на цукровий діабет.