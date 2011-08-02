17-річному юнаку, що зарізав фана "Карпат", «світить» до 15 років

Київ. 2 серпня. УНІАН. Юнаку, підозрюваному у вбивстві фана "Карпат", члена Banderstadt Ultras, загрожує до 15 років ув'язнення.

Як інформує Управління зв’язків з громадськістю МВС України, до Галицького райвідділу міліції від чергового лікаря одного із травмпунктів надійшло повідомлення про те, що у реанімаційне відділення 8-ї клінічної лікарні госпіталізований 23-річний юнак з діагнозом - проникаюча колота рана з ушкодженням серця та лівої легені.

Як з’ясувалося, пізно уночі 17-річний житель Львова, повертаючись додому, побачив незнайомку, з якою вирішив познайомитися та розпочав розмову. Та їй ця розмова здалася образливою. Дівчина зателефонувала друзям та розповіла їм про неприємну зустріч. Хлопці вирішили захистити подругу та з’ясувати стосунки з кривдником. На зустріч із «захисниками» неповнолітній прийшов із кухонним ножем. Під час бійки, яка виникла між молодиками, 17-річний житель Львова наніс ножові поранення усім трьом юнакам. Для одного з них ця сутичка стала фатальною, він помер у лікарні, - інформує УЗГ.

За цим фактом порушено кримінальну справу за п.1 ч.2 статті 115 «Умисне вбивство» КК України. За цей злочин юнак може провести за гратами від 10 до 15 років.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня у Львові в районі вулиці Січових Стрільців сталася сутичка між молодими особами. У результаті сутички трьох осіб із ножовими поранення госпіталізували до однієї із міських лікарень Львова. Один із госпіталізованих від отриманих травм помер в лікарні. Загиблим виявився один із лідерів організації Banderstadt Ultras на прізвисько «Shalenyj».

Banderstadt ultras була заснована 13 грудня 2007 року. Banderstadt ultras – це структура, яка об'єднує найбільш активних фанатів, які займаються всім, що пов'язане з підтримкою своєї команди – атрибутика, квитки, організація шоу на трибунах, виїзди, підтримує ФК «Карпати».