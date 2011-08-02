Ландік в СІЗО Федеральної служби виконання покарань Росії – ЗМІ
Перевели з Краснодарського СІЗО
Київ. 2 серпня. УНІАН. Депутата Луганської міськради Романа ЛАНДІКА, обвинуваченого в побитті дівчини, перевели з Краснодарського слідчого ізолятора до СІЗО Головного управління Федеральної служби виконання покарань.
Як повідомляє інтернет-видання «Главком», про це Незалежному бюро новин повідомив начальник відділу інформації та громадських зв`язків ГУ МВС Росії по Краснодарському краю полковник внутрішньої служби Ігор ЖЕЛЯБІН.
Разом із тим, прес-секретар прокурора Луганської області Олександр ЗАЙЦЕВ у інтерв`ю виданню «Восточный вариант» повідомив, що Р.ЛАНДІК як і раніше перебуває в СІЗО м. Краснодара.
«Ми перевірили по офіційних каналах, ЛАНДІК перебуває в СІЗО в Краснодарі. Найближчим часом вирішуватиметься питання щодо його екстрадиції», - сказав О.ЗАЙЦЕВ.
Як повідомляв УНІАН, 21 липня в.о. генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН заявив, що рішення про екстрадицію в Україну Р.ЛАНДІКА може прийняти лише Генеральна прокуратура Російської Федерації.
Довідка УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив дівчину.
7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу проти Р.ЛАНДІКА за ч.3 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
10 липня стало відомо, що працівники правоохоронних органів встановили місцеперебування Р.ЛАНДІКА. Його було затримано в Краснодарі.
19 липня Генеральною прокуратурою України був направлений до Генеральної прокуратури Російської Федерації запит про видачу Україні Р.ЛАНДІКА для притягнення його до кримінальної відповідальності за хуліганство.