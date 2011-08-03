На Львівщині пацієнт вистрибнув з 5-го поверху приміщення лікарні
16:57, 03 серпня 2011Кримінал
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Знаходився на лікуванні у хірургії
Львівська область. 3 серпня. УНІАН. На Львівщині, 26-річний житель одного із сіл Кам’янка-Бузького району, покінчив життя самогубством вистрибнувши з вікна палати на п’ятому поверсі хірургічного відділення районної лікарні де знаходився на стаціонарному лікуванні.
Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.
Обставини, які спонукали чоловіка звести порахунки з життям – з’ясовуються.
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