На Львівщині пацієнт вистрибнув з 5-го поверху приміщення лікарні

Львівська область. 3 серпня. УНІАН. На Львівщині, 26-річний житель одного із сіл Кам’янка-Бузького району, покінчив життя самогубством вистрибнувши з вікна палати на п’ятому поверсі хірургічного відділення районної лікарні де знаходився на стаціонарному лікуванні.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

Обставини, які спонукали чоловіка звести порахунки з життям – з’ясовуються.