Арештовано начальника відділу Південної митниці

Одеса. 5 серпня. УНІАН. В Одесі арештовано одного з ключових керівників Південної митниці - керівника Відділу митного оформлення, який є ставлеником і особистим другом голови Державної митної служби України Ігоря КАЛЕТНИКА.

Про це УНІАН повідомили джерела в Одеському морському торговому порту.

Місцеві підприємці вважають затримання керівника відділу митного оформлення ударом по начальнику Південної митниці Тетяні БОЙЧЕНКО, нещодавно переведеній до Одеси зі столичної митниці, підвищеної у званні до державного радника митної служби 3-го рангу і нагородженої нагрудним знаком «Золота зірка «За заслуги» Державної митної служби України.

Разом з тим, група підприємців місяць тому обнародувала лист до Генеральної прокуратури і Служби безпеки України, в якому заявляла про масштабну корупцію на митниці в Одеському регіоні.

«Створюється враження, що портові об`єкти передбачається приватизовувати через банкрутство. Від послуг українських гаваней змусили відмовитися майже всіх транзитерів. Українські фірми все частіше вимушені завозити свій товар через іноземні порти», - зазначали підприємці, що є суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності, акредитованими у Південній митниці.

Як відзначали автори документа, «якщо раніше легальне розмитнення коштувало близько 10 тис. дол. (виплати до держбюджету), то нелегально можна було розмитнити за 8 тис. дол. Тепер же, якщо легальне розмитнення коштує, наприклад, 10 тис. дол., то вже не добровільне, а примусове, нелегальне коштує 15 тис. дол.».

Як повідомляв УНІАН, джерело в Одеському морському торговому порту повідомило, що 4 серпня співробітники СБУ провели в Одеському порту операцію із затримання фахівців Відділу митного оформлення Південної митниці.

«Бійці спецпідрозділу в масках, які увійшли після обіду 4 серпня в будівлю митного терміналу на вулиці Одарія, не випустили до 19.00 жодного з півсотні співробітників Відділу митного оформлення», - повідомив співбесідник агентства.

У прес-службі Південної митниці підтвердили факт проведення оперативно-слідчих заходів столичним підрозділом СБУ на митному терміналі в Одеському порту, додавши, що «у зв`язку з інцидентом процес оформлення контейнерних вантажів в ОМТП припинився».

У свою чергу в прес-службі Державної митної служби України сьогодні повідомили, що СБУ разом зі Службою з питань протидії корупції Держмитслужби викрила факт хабарництва в Одесі.

«Затримано одного співробітника Південної митниці. Генпрокуратура порушила кримінальну справу за статтею 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

На роботі Одеського морського торгового порту проведення операції не позначилося. Черг і затримок у митному оформленні немає», - повідомляла прес-служба.

У митному терміналі Одеського порту щодоби розмитнюють від 300 до 1000 контейнерів з імпортними товарами.