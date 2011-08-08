Учасник рок-гурту Green Grey входив до складу ОЗГ наркоторговців

Київ. 8 серпня. УНІАН. Серед затриманих членів міжнародного угруповання наркоторговців, яке було знешкоджене у столиці в результаті спецоперації столичного УБОЗу спільно з працівниками главку Києва та Київської області – учасник рок-гурту Green Grey.

Про це сьогодні повідомило УНІАН джерело в МВС України.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня у Києві була проведена спецоперація щодо знешкодження організованої злочинної групи наркоторговців із міжнародними зв'язками, яку очолювала громадянка Німеччини. В ході спецоперації правоохоронці вилучили велику кількість наркотиків та обладнання підпільної лабораторії.



