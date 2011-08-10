У центрі Чернігова перекинувся мікроавтобус з людьми

Чернігів. 10 серпня. УНІАН. Сьогодні у центрі Чернігова перекинувся мікроавтобус, повідомили УНІАН у прес-службі Відділу Державтоінспекції УМВС у Чернігівській області.

Автомобіль «Пежо-408» під керуванням водія із Мінська рухався другорядною вулицею і не надав перевагу в русі маршрутному мікроавтобусу. За попередніми даними, водій порушив правила дорожнього руху та не зробив обов`язкової зупинки, як того вимагає встановлений знак.

Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся.

В автомобілі та маршрутці перебували по п`ятеро людей, у тому числі підліток. Ніхто з них серйозних травм не отримав. Одній із постраждалих було надано медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася.

За фактом ДТП проводиться перевірка.