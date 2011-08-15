У Львові з торгівельного центру поцупили одяг на 23 тис. грн.

Львів. 15 серпня. УНІАН. У Львові з магазину торгівельно-розважального центру «Кінг-крос» викрали одяг на загальну суму 23 тисячі гривень.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, крадіжку було скоєно «шляхом вільного доступу» з магазину, який розміщується в приміщенні торгівельного центру. Було викрадено джинси, плаття, джемпера на загальну суму 23 тисячі гривень.

Правоохоронці встановили особу зловмисника, яким виявився 26-річний львів’янин. Речові докази – вилучено.