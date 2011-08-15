У Києві затримали нападників на інкасаторів

Київ. 15 серпня. УНІАН. У Києві затримано чотирьох осіб, які підозрюються у скоєнні розбійних нападів на інкасаторів.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

З інтервалом у три місяці в Києві було скоєно два зухвалих розбійних напади на інкасаторів. Озброєні злочинці в цілому викрали більше семи мільйонів гривень.

«Повідомлення про останній напад надійшло до міліції 6 серпня о 8.53 ранку. Вже через кілька хвилин у Києві було введено спеціальний план «Перехват». Всі наряди міліції шукали чотирьох озброєних чоловіків. Об'єктом нападу злочинці обрали інкасаторський автомобіль одного з комерційних банків, який перевозив виручку торгового центру. На вулиці Сабурова в машину інкасаторів врізався «Форд», з якого вискочили двоє людей в масках і з автоматами. До них приєдналося ще двоє. Погрожуючи зброєю, нападники заволоділи грошима в сумі два мільйони гривень і втекли на мікроавтобусі», - інформує УЗГ.

Номери на автомобілях злочинців виявилися з інших машин. 40 постів ДАІ перевіряли сотні автомобілів, схожих на той, на якому зникли нападники, було перекрито всі маршрути їх можливого пересування.

Як зазначається у повідомленні, почерк нападників виявився схожий на злочин, скоєний у Києві 17 квітня цього року. Тоді грабіжники відібрали в інкасаторів, озброєних лише травматичною зброєю, п'ять мільйонів гривень. Кілька днів напруженої роботи дали результат, оперативники вийшли на слід зловмисників.

Наразі чотирьох підозрюваних затримано. Їхній вік - від 35 до 40 років.

Двоє вже мали проблеми із законом - попадалися за зберігання зброї. У фігурантів вилучено автомобілі, маски, камуфляжну форму і частину викрадених грошей, - інформує УЗГ.





