У Запорізькій області в.о. голови РДА попався на хабарі

Запоріжжя. 16 серпня. УНІАН. У Запорізькій області за отримання хабара порушено кримінальну справу відносно в.о. голови райдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, підставою для порушення кримінальної справи стало встановлення факту отримання в.о.голови Вільнянської районної державної адміністрації хабара в розмірі 5 000 грн. за підписання та видачу розпорядження про надання в оренду водного об`єкта площею 5,9 га, що знаходиться на території району.

«Кримінальну справу проти в.о. голови Вільнянської районної державної адміністрації порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара посадовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Ведеться слідство.