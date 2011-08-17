У Львові водій «Запорожця» скоїв наїзд на громадянина США

Львів. 17 серпня. УНІАН. У Львові водій «ЗАЗу» скоїв наїзд на громадянина США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, 16 серпня, близько 13.30, у Львові на перехресті вулиць Федьковича - Смаль-Стоцького водій автомобіля «ЗАЗ», 25-річний житель Львова, скоїв наїзд на громадянина США, 34-річного жителя штату Каліфорнія, міста Фремонт.

Під час обстеження у травмпункті №2, лікарі встановили іноземцю діагноз – садна, забої м’яких тканин голови, правої руки та лівого стегна.

За фактом ДТП триває перевірка.