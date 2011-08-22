В Одесі міліція та МНС вчилися припиняти масові заворушення

Одеса. 22 серпня. УНІАН. В Одесі близько 1 тис. 200 бійців бригади Внутрішніх військ МВС України, батальйону «Беркута» УМВС в області та спецпідрозділу МНС провели тактико-спеціальні навчання з припинення та ліквідації масових заворушень.

Про це УНІАН повідомили у Відділі громадських зв’язків Управління МВС України в Одеській області.

Метою навчань, учасники яких імітували «приборкування хвилі правопорушень», згідно з наказом керівництва МВС, «була перевірка готовності особового складу служб і підрозділів внутрішніх справ та військової частини внутрішніх військ МВС України до дій при ускладненні оперативної обстановки, припиненню масових заворушень…».

Учасники практичних навчань здобули «практичні навички з ліквідації масових заворушень», що можливі внаслідок «ускладнення оперативної обстановки в ході проведення футбольних матчів», «групових порушень громадського порядку на території міського ринку» тощо.

Під час навчань, за якими спостерігали начальник УМВС України в Одеській області Михайло ЯЦКОВ, начальник Південного оперативного командування Внутрішніх військ Валерій РУДНИЦЬКИЙ, члени колегії облуправління внутрішніх справ, учасники показали готовність діяти «в особливих ситуаціях, а при необхідності спроможність виконувати поставлені завдання на високому професійному рівні».

«Особливу увагу керівниками навчань було зосереджено на нормативно-правовій базі щодо застосування сил та засобів органів та підрозділів внутрішніх справ, військовослужбовців Внутрішніх військ», - зазначали в Одеському обласному управлінні міліції.