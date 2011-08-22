Під час матчу на стадіоні "Металіста" вбили вболівальника

Київ. 22 серпня. УНІАН. На стадіоні "Металіст" стався інцидент, що призвів до загибелі одного з уболівальників.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у Харкові 19 серпня в лікарні помер 34-річний житель одного з селищ Харківського району, якого напередодні ввечері було госпіталізовано в непритомному стані з травмами голови зі стадіону «Металіст».

У результаті оперативно-розшукових заходів затримано 17-річного жителя Харківської області. Попередньо встановлено, що він того ж вечора, близько 23.00, на стадіоні Харкова у ході перегляду футбольного матчу під час раптово виниклої сварки завдав значних тілесних травм потерпілому.

18 серпня 2011 року під час футбольного матчу «Сошо» (Франція) – «Металіст» (Харків), який проходив на стадіоні «Металіст» у Харкові, до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги доставлено 34-річного чоловіка. Лікарі виявили у нього численні тілесні пошкодження. У потрепілого була закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом плеча, кома. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Згодом до Комінтернівського РВ Харківського МУ ГУМВС України в Харківській області з Харківської міської клінічної лікарні надійшло повідомлення про те, що 19 серпня, після проведеної операції чоловік помер.

Згідно з актом судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок отриманих численних травм. Слідчим відділом Комінтернівського райвідділу міліції була порушена кримінальна справа за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого).

Оперативно-розшуковими заходами, під час яких працівниками сектору карного розшуку райвідділу були опитані чисельні свідки події, переглянуті та проаналізовані відеозаписи камер спостереження, встановлений підозрюваний у скоєнні злочину. Ним виявився 17-річний мешканець Харківської області, який визнав свою провину та розповів, що 18 серпня 2011 року, на стадіоні «Металіст» під час повернення вболівальників після перерви в матчі на свої місця, у проході між секторами серед них виникла штовханина, під час якої він штовхнув чоловіка, який впав зі сходів на бетонну підлогу. Його покази підтверджуються численними показами свідків.

Підозрюваний затриманий в порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України.

Згідно вимог УЄФА міліція не має права під час футбольного матчу знаходитися на стадіоні. Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України працівники міліції здійснюють охорону громадського порядку за його межами. Функції з забезпечення громадського порядку на стадіоні виконують стюарди, волонтери та працівників приватних охоронних структур, - інформує УЗГ.