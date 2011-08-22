Порядок на День Незалежності охоронятимуть 18 тисяч міліціонерів

Київ. 22 серпня. УНІАН. До охорони громадського порядку під час святкових заходів з нагоди 20-ї річниці Незалежності України планується залучити близько 18 тисяч правоохоронців, в тому числі у столиці - до 4 тис. працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу начальник Головного штабу МВС України Анатолій ЛАЗАРЄВ.

За його словами, з 19 по 25 серпня особовий склад органів та підрозділів внутрішніх справ переведено на посилений режим несення служби, а оперативні штаби працюють цілодобово.

А.ЛАЗАРЄВ повідомив, що в рамках відзначення Дня Незалежності України у понад 900 населених пунктах в усіх регіонах держави планується проведення близько 1,6 тисяч святкових заходів, в яких, як очікується, візьмуть участь близько 1 млн. осіб.

Він також повідомив, що на сьогодні до Київської міської державної адміністрації надійшло 18 заявок на проведення 24 серпня цього року різноманітних неофіційних заходів та акцій.

За словами А.ЛАЗАРЄВА, з метою надання практичної допомоги у забезпеченні охорони громадського порядку Головному управлінню МВС України у місті Києві до столиці відряджений особовий склад підрозділів МОП «Беркут» з інших регіонів держави у кількості 500 осіб.

У свою чергу, начальник Департаменту ДАІ МВС України Валерій ЛОЗОВИЙ повідомив, що в місцях проведення святкових заходів планується задіяти близько 3 тис. співробітників ДАІ та 1120 службових автомобілів.