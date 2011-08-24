У Харкові побилися в офісі ГО «Патріот України»

Харків. 24 серпня. УНІАН. Внаслідок бійки в офісі громадської організації «Патріот України» троє її учасників потрапили до лікарні.

Як повідомила кореспондента УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, інцидент стався 23 серпня близько 18.30 в центрі Харкова по вул. Римарській,18, де розташований офіс ГО «Патріот України».

Сигнал до міліції про подію надійшов телефоном о 18.40.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, свідки пояснили (опитано близько 10 осіб), що після того як до офісу зайшов невідомий, у приміщенні «на грунті неприязні» виникла сварка. За деякими показами, чоловік начебто стріляв з пістолета гумовими кулями. Сам він постраждав, оскільки проти нього було застосовано силу, і зараз перебуває в реанімації «у стабільно тяжкому стані».

Ще двоє учасників бійки (представники громадської організації) з різними травмами також перебувають у лікарні.

«Головні учасники інциденту ще не опитані», - зазначила Л.ВОЛКОВА.

За фактом інциденту порушено кримінальну справу за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство).