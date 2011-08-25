Директору київського ТОВ «світить» ув’язнення за борги по зарплаті
Заборгував працівникам 3,2 млн. грн.
Київ. 25 серпня. УНІАН. Прокуратурою Голосіївського району Києва порушено кримінальну справу щодо генерального директора ТОВ «Тридента Агро» за фактом невиплати зарплати впродовж 2009-2011 років 47 працівникам підприємства у сумі понад 3,2 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, керівник ТОВ, достовірно знаючи про існуючу заборгованість, повинен був у першочерговому порядку виплатити своїм працівниками зарплату. Однак кошти підприємства витрачалися на інші цілі: оплату адвокатських послуг, оренду приміщення, купівлю валюти, надання позики, розрахунки з постачальниками тощо.
Справу порушено за ч. 2 ст. 175 Кримінального кодексу України. За невиплату заробітної плати, внаслідок нецільового використання коштів, передбачено максимальне покарання до 5 років позбавлення волі.