В МВС кажуть, що буде механізм захисту від жорстоких міліціонерів

Київ. 26 серпня. УНІАН. МВС активізуватиме роботу щодо створення превентивного механізму запобігання проявам жорстокого поводження та безкарності в діяльності ОВС.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у Міністерстві внутрішніх справ України відбулося розширене засідання спеціальної спостережної комісії МВС України з питань дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ.

Участь у роботі комісії взяли представники структурних підрозділів міністерства, відповідальних за дотримання законності в роботі органів внутрішніх справ. До порядку денного роботи засідання були внесені такі питання, як забезпечення участі громадян в управлінні державними справами та налагодження ефективної взаємодії органів внутрішніх справ з громадськістю, а також створення ефективного превентивного механізму проявам жорстокого поводження з боку співробітників при виконанні ними своїх функціональних обов’язків.

Розпочинаючи роботу зібрання, Голова комісії – начальник відділу моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ Служби Міністра Макар Барило зазначив, що з огляду на визначені керівництвом міністерства пріоритети діяльності, існує нагальна потреба налагодження системного діалогу та ефективної взаємодії із громадськістю та створення необхідних умов для реалізації громадянами свого конституційного права на участь в управлінні державними справами. Одним з шляхів вирішення цього питання є створення відповідних консультативно-дорадчих органів при територіальних підрозділах внутрішніх справ до складу яких повинні бути залучені представники інститутів громадянського суспільства та територіальних громад.

Під час засідання були обговорені проблемні організаційні та правові питання щодо формування відповідних громадських рад при територіальних підрозділах органів внутрішніх справ, питання щодо активізації діяльності мобільних груп з моніторингу забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності ОВС, - інформує УЗГ.