На Черкащині порушено кримінальну справу щодо адвоката

Черкаси. 30 серпня. УНІАН. Прокуратура Черкаської області порушила кримінальну справу щодо 30-річного адвоката за фактом опору співробітникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків та за фактом умисного заподіяння їм легких тілесних ушкоджень.

Як повідомила кореспонденту УНІАН у прес-секретар прокурора Черкаської області Ольга ЛАКТІОНОВА, справу порушено за ч. 2 ст. 342 та ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

За словами О.ЛАКТІОНОВОЇ, адвокат, перебуваючи 17 серпня близько 19.00 біля воріт двору Будинку правосуддя у Черкасах, з метою вчинення опору працівникам правоохоронних органів, діючи умисно, усвідомлюючи, що він протидіє здійсненню працівниками правоохоронних органів своїх службових обов’язків, тримав руками ворота, що унеможливлювало виїзд автомобіля, яким працівники УБОЗ УМВС України у Черкаській області здійснювали конвоювання затриманого.

З метою припинення протиправних дій адвоката оперуповноважені УБОЗ вийшли зі службового автомобіля та підійшли до воріт для їхнього відкриття, однак адвокат, достовірно знаючи, що перед ним працівники правоохоронних органів, не давав змоги відкрити ворота, а продовжував їх утримувати та у подальшому, діючи умисно, з метою вчинення насильства щодо працівників правоохоронних органів, руками наніс чисельні удари в область голови та тулуба, спричинивши їм, таким чином, легкі тілесні ушкодження, сказала О.ЛАКТІОНОВА.