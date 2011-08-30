На Полтавщині під час сварки син задушив матір

Полтава. 30 серпня. УНІАН. У Полтавській області під час сварки 47-річний син задушив 79-річну матір. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю Управління МВС України в Полтавській області.

Трагедія сталася 23 серпня в селі Камені Потоки Кременчуцького району. Труп жінки зі слідами синців було виявлено у домогосподарстві потерпілої.

При поверхневому огляді трупа було помітно, що жінка була жорстоко побита. Під час оперативно-розшукових заходів було встановлено, що дані тілесні ушкодження, в результаті яких настала смерть, спричинив 47-річний син, який проживав разом із матір’ю. Він ніде не працював та полюбляв вживати алкогольні напої.

В результаті слідства було встановлено, що близько 6-ї години ранку син, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, почав сварку зі своєю матір’ю. Чоловік почав душити свою матір. По висновку судово-медичного дослідження смерть настала внаслідок механічної асфіксії.

За словами затриманого, він не пам’ятає, внаслідок чого почалася сварка, так як був на сильному підпитку. Чоловіку загрожує термін ув’язнення на строк від 7 до 15 років позбавлення волі. Проти нього вже порушена кримінальна справа за ч 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).