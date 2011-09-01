«Залицяльник» з Інтернету дівчину зґвалтував і викинув з балкону

Київ. 1 вересня. УНІАН. У Маріуполі молода дівчина познайомилася по інтернету з хлопцем, який сподобався їй через галантність та ввічливість. Коли вона прийшла до нього у гості, той катував її, потім згвалтував і викинув оголену с балкону 6-го поверху.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, сусіди, почувши дикі крики, викликали міліцію.

На місце події прибули реанімобіль та слідчо-оперативна група. Незважаючи на те, що молода особа впала з досить великої висоти, коли приїхали лікарі, вона знаходилася у свідомості і змогла розповісти про обставини того, що сталося. З`ясувалося, що потерпілу врятувало від смерті дерево – воно стало перешкодою між асфальтом та падаючим тілом.

Коли оперативники отримали інформацію, з якої саме квартири відбулося падіння, і піднялися на зазначений поверх, їх чекали металеві броньовані двері й агресивний господар. Чоловік на відріз відмовився впускати до свого житла людей в погонах, аргументуючи тим, що вони помилилися адресою, і він не має до дивних подій жодного відношення. Коли зрозумів, що спілкування з офіцерами не уникнути, став погрожувати застосуванням зброї.

Як розповів начальник Жовтневого райвідділу міліції Олег Саприкін, для того, щоб затримати підозрюваного довелося залучити до операції працівників Маріупольського управління МНС. Щоб звільнити вхід, рятувальники зрізали дверні петлі.

Правоохоронці побачили перед собою високого чоловіка атлетичної статури. Незважаючи на обіцянки стріляти в міліціонерів, власник житлової площі стояв із порожніми руками та продовжував наполягати на тому, що нічого не знає. А коли розпочали огляд його помешкання, вилучили речові докази, які склали вагому доказову базу.

«Слідчі встановили, що дружні стосунки підслідного та його жертви зав`язалися через Інтернет. Випадкове знайомство в соціальній мережі переросло у романтичне спілкування. Молода жінка запевняє, що її кавалер із Всесвітньої мережі був нібито настільки галантний та ввічливий, що вона не злякалась прийняти запрошення провести вечір у нього в гостях. Все розпочалося під акомпанемент музики та міцний віскі. На жаль, скінчилося катуваннями», - зазначається у повідомленні.

Чоловік став погрожуючи жінці фізичною розправою, примусив її вступити з ним у статеві відносини. «Залицяльник» катував свою гостю так, що крики чули сусіди. Коли він відволікся, його жертва скористалася моментом, вибігла на кухню і почала кликати на допомогу. Розлючений таким вчинком господар схопив її за ноги і викинув із балкона.

Наразі зловмисник затриманий і дає свідчення. Як з’ясувалося, чоловік був власником малого бізнесу, мав добрий заробіток, що дозволяло йому «красиво залицятися до дам». Виявилося, що на рахунку шанувальника жіночої краси це не єдиний подібний епізод.

Батько двох дітей, колишній чоловік двох дружин, завсідник в Інтернеті. Його хобі - віртуальне спілкування - обернулося для довірливих жінок реальними тяжкими наслідками.

Дії обвинуваченого кваліфікуються за ст.15 «Замах на злочин»,та ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

Зловмисник наважився на вбивство для того, щоб приховати зґвалтування. Але все ж таки уникнути відповідальності йому не вдалося, на заваді встало дерево.

З початку поточного року в Маріуполі порушено п’ять кримінальних справ за зґвалтування, практично стільки ж за фактами насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом.

Половину з цих злочинів розкрито, частину матеріалів уже направлено до суду. Як показує статистика, злочини проти статевої свободи все частіше стають результатом знайомств за допомогою Інтернет-ресурсу, - йдеться у повідомленні УЗГ.