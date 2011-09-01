Могильов готовий йти в Раду, щоб захистити своїх бійців

Київ. 1 вересня. УНІАН. Напередодні Дня Незалежності міліція пропонувала Київській міськдержадміністрації дозволити проведення ходи окремими вулицями.

Про це в ефірі "Радіо "Свобода" заявив міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов.

"Ми самі ще 18 серпня звернулися до КМДА з пропозицією, що потрібно дозволити ходу окремими вулицями. Міська адміністрація ухвалювала рішення, де проходитимуть заходи", - зазначив він.

"Ми пропонували такий спосіб вирішення цього питання, казали, мовляв, давайте ми якось розмежуємо. Але в адміністрації нам сказали, що вже заплановані якісь заходи на окремих площах Києва під егідою КМДА", - розповів міністр.

"Тому, коли з’явилися заяви окремих політичних сил про проведення у цих самих місцях іще якихось заходів, це могло спричинити зіткнення великих груп людей. КМДА звернулася до суду, щоб той розмежував ці заходи. Суд ухвалив рішення про заборону масових заходів у центральній частині міста", - додав Могильов.

Міністр нагадав, що перед початком мітингу біля пам’ятника Шевченку судовий виконавець зачитав організаторам рішення суду про те, що є заборона на переміщення великих груп людей центральними вулицями Києва.

"Це рішення суду міліція виконувала. Ми поставили кордони, пояснили людям, що йти неможливо. Але окремі діячі виявили агресію", - сказав він.

Могильов зазначив, що оцінює дії міліції 24 серпня "як толерантні і стримані".

Міністр також прокоментував застосування силовиками балончиків зі сльозогінним газом під час мітингів опозиції 24 серпня.

"Це засіб самозахисту, а не нападу на людей. Застосування засобу активної самооборони - це був вимушений крок зі сторони співробітника міліції. Він, обороняючи свого колегу, якого вже збили з ніг, застосував цей балончик, щоб того не поранили. За цим фактом проведене службове розслідування", - розповів Могильов.

Міністр також висловив готовність прийти у Верховну Раду і надати депутатам інформацію про події 24 серпня у Києві.

Як відомо, слідчим відділом ГУ МВС України у Києві порушено кримінальну справу за фактом сутичок "між правоохоронцями та представниками ряду політичних партій, об’єднань та організацій", що сталися в столиці 24 серпня.

"Українська правда"