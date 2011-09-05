Легковик в’їхав у стовп: 6 осіб загинуло
13:18, 05 вересня 2011Кримінал
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Ведеться слідство
Луганськ. 5 вересня. УНІАН. Сьогодні м. Антрацит, на 814 км автодороги Київ-Харків-Должанська, водій легкового автомобіля „Ford Scorpio” не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з електроопорою.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі МНС України, внаслідок ДТП пригоди загинуло 6 осіб та 1 особа постраждала (водій автомобіля), яку з травмами у важкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення Антрацитівської міської лікарні.
По факту події правоохоронними органами ведеться слідство.
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