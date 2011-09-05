Легковик в’їхав у стовп: 6 осіб загинуло

Луганськ. 5 вересня. УНІАН. Сьогодні м. Антрацит, на 814 км автодороги Київ-Харків-Должанська, водій легкового автомобіля „Ford Scorpio” не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з електроопорою.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі МНС України, внаслідок ДТП пригоди загинуло 6 осіб та 1 особа постраждала (водій автомобіля), яку з травмами у важкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення Антрацитівської міської лікарні.

По факту події правоохоронними органами ведеться слідство.