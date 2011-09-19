Брифінг на тему: «Затримання працівників харківської міліції, які підозрюються у скоєнні ряду злочинів» за участю начальника Департаменту внутрішньої безпеки МВС України О.Мечетного

19 вересня 2011 року, о 13.00 год. у Міністерстві внутрішніх справ України (Київ, вул. Богомольця, 10) відбудеться брифінг на тему: «Затримання працівників харківської міліції, які підозрюються у скоєнні ряду злочинів» за участю начальника Департаменту внутрішньої безпеки МВС України Олександра Мечетного.



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