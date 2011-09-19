Янукович доручив Могильову готуватися до «дитячої» наради

Київ. 19 вересня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович доручив прем`єр-міністру Миколі Азарову та міністру внутрішніх справ Анатолію Могильову підготувати інформацію щодо низки питань до Всеукраїнської наради з питань захисту прав дитини. Про це агентству Українські національні новини повідомили у прес-службі глави держави.

Зокрема, Азаров має підготувати інформацію про стан діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері захисту прав дітей, зокрема щодо виконання актів та доручень Президента України із цих питань, та діяльності названих органів із створення умов для забезпечення здорового способу життя дітей, реалізації прав на виховання дитини в сім`ї, подолання дитячої безпритульності, соціальної роботи з сім`ями, які мають дітей та перебувають у складних життєвих обставинах, захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; про підсумки літнього оздоровлення дітей та ін.

Могильов надасть відомості за перше півріччя 2011 року щодо злочинів, які вчинили діти, та злочинів, вчинених проти дітей, стану профілактики злочинності серед дітей, а також інформацію про діяльність кримінальної міліції у справах дітей.

Сьогодні під час брифінгу уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко поінформував, що 13 жовтня 2011 року відбудеться Всеукраїнська нарада з питань захисту прав дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, за підсумками цієї наради буде затверджено концептуальні засади діяльності Президента України у сфері захисту прав дитини, а також відповідний указ Президента щодо удосконалення роботи органів центральної та місцевої влади у сфері захисту прав дитини.