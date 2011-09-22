Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: є жертви. Фото

Чернігів. 22 вересня. УНІАН. Поблизу смт. Холми Корюківського району Чернігівської області, на автошляху Холми – Оболоння, учора ввечері водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем ЗІЛ.

Як повідомляє прес-служба МНС України, внаслідок ДТП загинуло двоє осіб – водій та пасажир мікроавтобуса й постраждало 9 осіб, яких з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.