Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: є жертви. Фото

10:28, 22 вересня 2011
Кримінал
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Інцидент на Чернігівщині

Чернігів. 22 вересня. УНІАН. Поблизу смт. Холми Корюківського району Чернігівської області, на автошляху Холми – Оболоння, учора ввечері водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем ЗІЛ.

Як повідомляє прес-служба МНС України, внаслідок ДТП загинуло двоє осіб – водій та пасажир мікроавтобуса й постраждало 9 осіб, яких з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Фото ДАІ

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