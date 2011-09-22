Іноземець за «липовим» паспортом отримав у банку Херсона кредит

Херсон. 22 вересня. УНІАН. У Херсоні затримали іноземця, який за підробленим паспортом отримав у банку понад 700 тис. грн. кредиту.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі громадських зв`язків УМВС у Херсонській області, пізно ввечері 20 вересня в результаті оперативно-розшукових заходів було затримано 36-річного громадянина сусідньої країни, який у 2008 році за підробленим паспортом громадянина України й довідкою про доходи незаконно отримав у одному з банків Херсона кредит на суму 777 тис. грн. Гроші іноземець не повернув.

Слідчими органами внутрішніх справ проти затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).