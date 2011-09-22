ВР ухвалила закон про екстренну допомогу за єдиним номером 112

Київ. 22 вересня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 267 із 330 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом визначено правові та організаційні засади функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

До системи 112 входять утворені у складі територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту центри екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, оперативно-диспетчерські служби, підрозділи екстреної допомоги населенню, які з використанням телекомунікаційних мереж, програмних, технічних та інших засобів надають екстрену допомогу населенню.

Для екстрених викликів використовується єдиний телефонний номер 112 та телефонні номери підрозділів екстреної допомоги населенню.

Екстрений виклик здійснюється безоплатно.

В законі визначені основні принципи функціонування системи 112 - оперативне та цілодобове реагування на екстрені виклики, а також комплексний підхід до надання екстреної допомоги населенню.

Регулювання системи 112 здійснюється Кабінетом міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Центри 112 забезпечують: прийняття та оброблення екстрених викликів; визначення підрозділів екстреної допомоги населенню, які залучаються для надання такої допомоги; передачу інформації про екстрені виклики до оперативно-диспетчерських служб; забезпечення взаємодії підрозділів екстреної допомоги населенню під час надання такої допомоги; ведення обліку та формування статистичної звітності, зберігання інформації про екстрені виклики.

Оператори центрів 112 приймають та обробляють екстрені виклики, передають інформацію про такі виклики та їх аудіозаписи (у разі потреби) відповідним оперативно-диспетчерським службам.

Для забезпечення оброблення екстрених викликів оператори центрів 112 мають право використовувати інформацію, що міститься в базах даних операторів телекомунікацій, зокрема:

для абонента фіксованого телефонного зв’язку — абонентський номер, прізвище, ім’я, по батькові, найменування та адресу;

для абонента рухомого (мобільного) зв’язку — абонентський номер та місцезнаходження на момент здійснення екстреного виклику.

Оперативно-диспетчерські служби забезпечують: прийняття екстрених викликів та інформації про них від центрів 112; формування та оперативну передачу інформації про екстрені виклики підрозділам екстреної допомоги населенню; інформаційну підтримку і координацію дій підрозділів екстреної допомоги населенню та контроль за наданням такої допомоги; інформування центрів 112 про час прибуття на місце події підрозділів екстреної допомоги населенню та результати надання такої допомоги; цілодобове чергування.

Інформація про екстрений виклик, абонента, який його здійснив, та аудіозапис такого виклику підлягають зберіганню.

Матеріально-технічне забезпечення системи 112 здійснюється заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.