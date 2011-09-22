Міліція почала комплексну перевірку ТОВ «Сорочинський ярмарок»

Полтава. 22 вересня. УНІАН. Міліція Полтавської області почала комплексну перевірку ТОВ «Сорочинський ярмарок».

Як передає кореспондент УНІАН, про це 22 вересня під час засідання інформаційної ради при УМВС України в Полтавській області повідомив начальник міліції області Олександр РУДЯК.

За його словами, до міліції звернулися підприємці, які повідомили про завищену ціну на місце і про інші факти правопорушень під час проведення Національного Сорочинського ярмарку-2011.

«Відповідно до одержаної інформації ми перевіряємо цю інформацію і перевіряємо законність діяльності ТОВ «Сорочинський ярмарок», - сказав О.РУДЯК.

Як повідомлялося, ТОВ «Сорочинський ярмарок» є організатором Національного Сорочинського ярмарку. Підприємство орендує землі, на яких проводиться ярмарок, і також має права на ТМ «Сорочинський ярмарок», «Національний Сорочинський ярмарок», «Сорочинський».