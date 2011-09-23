На Волині у житловому будинку вибухнув газ

Луцьк. 23 вересня. УНІАН. На Волині стався вибух газу у одноповерховому житловому будинку барачного типу. Жертв та постраждалих немає.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди УМНС в Волинській області.

Як зазначено в повідомленні, до оперативно-координаційного центру УМНС в області надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння у селищі Ратне в приміщенні ванної кімнати одній з квартир чотириквартирного одноповерхового житлового будинку. Внаслідок вибуху пошкоджено вікна, двері, перегородки та стіни квартири. Загиблих та потерпілих внаслідок вибуху немає.

За попередніми висновкам експертів, причиною вибуху є витік природного газу та використання відкритого полум`я (свічки) в якості освітлення.