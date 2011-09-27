Уникнути відповідальності «мажорам» не вдасться, - А.Могильов

Київ. 27 вересня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов заявляє, що депутат Луганської міськради Роман Ландік відмовився дати свідчення у кримінальній справі, порушеній щодо нього за побиття дівчини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на прес-конференції.

«Звинувачення йому (Р.Ландіку – УНІАН) вже пред`явлені з цих питань. Він від дачі пояснень відмовився, заявив про те, що він не винний. І сказав, що свідчити не буде», - повідомив А.Могильов.

Водночас міністр підкреслив, що учора суд ухвалив рішення про арешт Р.Ландіка на два місяці, у зв`язку з тим, що «є дані, що він намагався переховуватися від слідства».

А.Могильов також відзначив, що Р.Ландіка було доставлено «звичайним етапом» до Харкова, а потім було перевезено до Луганська.

«Я б сказав, що у цій справі було дуже багато спроб, щоб він уник відповідальності. Спроби більш швидко, після того, як його було затримано на території Російської Федерації, доставити його до України з Росії, щоб вирішити питання про те, щоб його не було затримано. Пропонувалася навіть його термінова доставка літаком з РФ», - відзначив він.

Разом з тим міністр підкреслив, що всі громадяни України, незалежно від соціального становища, мають бути рівні перед законом.

А.Могильов повідомив, що народні депутати і високопоставлені чиновники намагалися просити співробітників МВС про допомогу щодо своїх родичів, підозрюваних у скоєнні злочинів. При цьому міністр сказав, що до нього з таких питань ніхто не звертався. «Я попереджаю всіх товаришів: якщо хтось скоїть правопорушення - дзвонити не треба», - відзначив А.Могильов.

Довідка УНІАН. 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира Ландіка, депутат Луганської міськради Р.Ландік побив Марію Коршунову.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу щодо Р.Ландіка за ч.3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено у розшук і затримано у Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.Ландіка екстрадовано з Росії до України для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.Ландіка під вартою до виголошення вироку у справі про побиття дівчини.