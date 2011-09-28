Чиновник приватизував житловий будинок в центрі Києва

Київ. 28 вересня. УНІАН. Прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно колишнього начальника Головного управління комунальної власності виконавчого органу Київради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури з посиланням на прокурора Києва Анатолія Мельника.

Встановлено, що чиновник, зловживаючи службовим становищем, незаконно приватизував комунальне майно – 9-поверховий житловий будинок в центрі столиці (ч. 2 ст. 233 та ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Так, за даними А.Мельника, у ході прокурорської перевірки встановлено, що на вул. Червоноармійській, 9/2, у 1993 році введено в експлуатацію новий житловий будинок загальною площею понад 10 тис. кв. м, в якому знаходилося 84 квартири.

«Незважаючи на те, що цей будинок має статус житлового та віднесений до житлового фонду, колишній начальник Головного управління комунальної власності м. Києва, достовірно знаючи про це, використав право депутата, вніс на сесії Київради «з голосу» пропозицію щодо включення вищевказаної будівлі вже як нежитлової до Програми приватизації майна територіальної громади міста Києва на 2007-2010 роки», - зазначив А.Мельник.

Згодом посадовець вчинив заходи щодо приватизації цього будинку як нежитлових приміщень в порушення законів України «Про приватизацію державного майна» та «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

За словами прокурора Києва, «колишній начальник Головного управління комунальної власності виконавчого органу Київради у грудні 2008 року уклав з одним із столичних підприємств договір купівлі-продажу за ціною, що склала 84 млн. грн., при тому, що ринкова вартість будинку на той час становила майже 685 млн. грн.».

Кримінальну справу доручено розслідувати слідчому прокуратури столиці. Як повідомлялося, Головне управління комунальної власності Київської міськдержадміністрації із 2006-го до 2010-го року очолював Анатолій Чуб.

А.Чуб є депутатом Київради і членом постійної комісії з питань власності.