Школяр ножем та виделкою вбив двох односельців

Херсон. 29 вересня. УНІАН. У Херсонській області учень 11 класу вчинив жорстоку розправу над двома односельцями. Колегія суддів апеляційного суду Херсонської області засудила 16-річного хлопця до 13 років позбавлення волі. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Херсонській області.

За повідомленням правоохоронців, подвійне вбивство сталося ще в серпні 2009 року. Підліток прийшов в гості до двох своїх знайомих та попросив, щоб ті пригостили його горілкою. Через напружені стосунки між господарем та гостем сталася сварка.

"Нібито 48-річний чоловік став висловлюватися нецензурною лайкою на адресу бабусі школяра. Крім того, колись цей знайомий уже побив стареньку жінку, внаслідок чого вона тривалий час лежала в лікарні. Під дією спиртного учень сильно розлютився і вирішив помститися за образу його родини. А сам взяв ніж та виделку і повернувся до свого ворога. Він став наносити чоловіку численні удари в різні частини тіла", - зазначено в повідомленні.

Під час розправи другий господар вирішив заступитися за товариша, але теж отримав кілька ударів ножем у серце. Смерть була миттєвою.

Щоб позбутися трупа, підліток витяг його надвір та скинув у яму з водою, після чого закидав тіло цеглинами. Повернувшись до будинку, хлопець виявив, що його ворог ще живий. Він дуже хотів, щоб той помирав довго та болісно. Знайшовши футболку, він підпалив її та кинув на ліжко. Туди ж поклав і підкурену цигарку, щоб сталася пожежа. Потім швидко вибіг з дому, замкнувши кочергою замкові кільця вхідних дверей, щоб потерпілий не зміг вибратися назовні.

Коли сусіди побачили пожежу, викликали рятувальників. Серед тих, хто допомагав гасити полум’я, був і неповнолітній зловмисник.

На місце події прибули працівники Великолепетиського райвідділу міліції. Судово-медична експертиза встановила, що смерть господаря будинку настала внаслідок термічних опіків всього тіла. Коли оперативники оглядали подвір’я, то в ямі знайшли тіло іншого власника оселі.

Хлопець зізнався у скоєнні подвійного вбивства і стверджував, що ним керувала жага помсти. Зловмисник сподівався, що через свій юний вік йому пом’якшать покарання. Проте наступні 13 років він проведе у місцях позбавлення волі.