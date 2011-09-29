На Донеччині за хабар судитимуть помічника прокурора

Донецьк. 29 вересня. УНІАН. Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України закінчено розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням помічника прокурора одного із міст Донецької області та начальника відділення податкової міліції однієї з державних податкових інспекцій області у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 КК України.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Встановлено, що вказані особи у квітні 2011 року вимагали та отримали 24 тис. грн. хабара від приватного підприємця за припинення перевірки та повернення вилученого товару.

27 вересня дана кримінальна справа направлена до Апеляційного суду Донецької області для визначення підсудності.