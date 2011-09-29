Лікар вимагав 2 тис. грн. за довідку про звільнення від призову

Чернігів. 29 вересня. УНІАН. Працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Чернігівській області затримали «на гарячому» під час отримання хабара лікаря однієї з лікарень Чернігова.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, діючи з метою особистого збагачення, лікар вимагав та отримав від жительки районного центру 2 тисяч гривень хабара за видачу медичних документів, які давали підстави на звільнення від призову на строкову військову службу її сина.

Процес передачі грошей відбувався прямо в службовому приміщенні. Під час затримання предмет хабара, грошові кошти, та службову документацію було вилучено та долучено до справи, як доказ.

Прокуратура Чернігівської області стосовно лікаря порушила кримінальну справа за ознаками ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК України, що передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідство триває.