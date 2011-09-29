Пенсіонерка вилила на себе гарячу смолу

Черкаси. 29 вересня. УНІАН. У селі Білоусівка Драбівського району Черкаської області 72-річна місцева жителька отримала тяжкі опіки голови, рук та ніг після того як перекинула на себе відро з гарячою смолою.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди управління МНС у Черкаській області, бабуся розігрівала на кухонній плиті смолу у відрі. Однак відро почало горіти. Пенсіонерка схопила його і спробувала винести надвір. Однак відро випало з рук і палаюча смола вилилась на жінку.

На крики про допомогу збіглися сусіди, котрі загасили вогонь і викликали «швидку».

Потерпіла перебуває в лікарні.