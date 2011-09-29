Віце-мера Одеси випустили на волю

Одеса. 29 вересня. УНІАН. Заступнику мера Одеси Миколі Ільченку змінили запобіжний захід - з утримання під вартою в Лук'янівському СІЗО на підписку про невиїзд.

Про це повідомив міський голова Одеси Олексій Костусєв, пише "Сегодня".

"Апеляційний суд Києва ухвалив рішення звільнити Миколу Ільченка з-під варти. Це мудре і справедливе рішення", - розповів Костусєв.

А адвокат Ільченка Вадим Динник повідомив, що його підзахисного відпустили, оскільки "не виявлено предмет хабара - грошей, які йому нібито передавали".

"А у його особистих грошей, що були знайдені в його службовому кабінеті, не було будь-яких позначок або маркування, яку роблять правоохоронці для того, щоб викрити факт отримання хабара, - пояснює юрист. - До того ж, стан здоров'я Миколи Степановича був поганим. І подальше утримання його в СІЗО могло закінчитися для нього дуже сумно".

Нагадаємо, ряд посадовців Одеської міськради, зокрема віце-мер Ільченко, були затримані правоохоронцями за підозрою в корупції. ГПУ завела на Ільченка одразу дві справи. Окрім Ільченка були також затримані й доставлені до СІЗО директор одеського комунального підприємства "Побережжя" Олег Кухтей і депутат міськради від Партії регіонів Олег Гоцуляк - член комісії з питань морегосподарського комплексу міськради. Усіх трьох чиновників підозрюють в одержанні хабара в особливо великих розмірах.