В Умані втопився 19-річний хасид

Черкаси. 29 вересня. УНІАН. Сьогодні в місті Умань Черкаської області під час обряду купання після святкової молитви в колишньому кар’єрі з видобутку каменю поблизу заводу ”Мегомметр” потонув паломник хасид - 19-річний ізраїльтянин Ілія Бен Аріва, мешканець міста Нетані.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди управління МНС в Черкаській області, інформація про надзвичайну подію до місцевих рятувальників надійшла близько 15 години від охоронців заводу ”Мегомметр”. Прибувши до місця виклику, рятувальники за допомогою надувного човна негайно розпочали пошуки потерпілого.

Близько 16-ї години паломники, разом із уманськими рятувальниками, виявили за декілька метрів від берега тіло хлопця. Коли потерпілого підняли на поверхню, йому спробували надати першу медичну допомогу. На жаль, повернути юнака до життя не вдалося.

Хасиди купалися в затопленому кар`єрі, глибина його сягає 4 метрів.

Зараз встановлюються причини загибелі хасида-паломника, ведеться розслідування причин. На місці події працюють оперативна група Уманського РВ Управління МНС, оперативна група Уманського МВ УМВС, співробітники управління СБУ в Черкаській області.