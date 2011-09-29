У Києві жінка скинула своє немовля з 18 поверху
21:37, 29 вересня 2011Кримінал
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Дитина загинула
Київ. 29 вересня. УНІАН. У Києві на вулиці Урлівській, сталася жахлива трагедія: жінка з 18 поверху викинула свою власну донечку. Батько дитини одразу ж викликав швидку. На жаль, коли прибули медики, вони лише констатували смерть немовля.
До місця події також приїхала і міліція. У квартиру міліція нікого не пустила. Від будь-яких коментарів відмовилися.
Втім, у райвідділі цю пригоду теж практично не коментують. Подію називають нещасним випадком.
Однак з конфіденційних джерел нам стало відомо, що жінку повезли на медичну експертизу.
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