У Києві жінка скинула своє немовля з 18 поверху

Київ. 29 вересня. УНІАН. У Києві на вулиці Урлівській, сталася жахлива трагедія: жінка з 18 поверху викинула свою власну донечку. Батько дитини одразу ж викликав швидку. На жаль, коли прибули медики, вони лише констатували смерть немовля.

До місця події також приїхала і міліція. У квартиру міліція нікого не пустила. Від будь-яких коментарів відмовилися.

Втім, у райвідділі цю пригоду теж практично не коментують. Подію називають нещасним випадком.

Однак з конфіденційних джерел нам стало відомо, що жінку повезли на медичну експертизу.

Магнолія-ТВ